Roma-Inter 2-2, De Vrij: “Volevamo mettere pressione alla Juve, dispiace non aver vinto” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Volevamo mettere pressione alla Juventus e siamo venuti qui per vincere. Ci dispiace”. Queste le dichiarazioni di Stefan de Vrij dopo Roma-Inter 2-2 all’Olimpico. L’autore del gol dell’1-0 ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il match che impedisce ai nerazzurri di portarsi a -3 dalla Juventus: “Abbiamo dimostrato di avere carattere per tornare in partita e per pareggiarla. Nel finale abbiamo provato a vincerla ma è andata così e dobbiamo accontentarci di un pareggio”, ha concluso il difensore olandese. Leggi su sportface

AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - MarioGiunta : Roma, Zaniolo salta la sfida con l’Inter. Problema al polpaccio! ???? @SkySport #SkyFantaShow - SimoneGambino : Inter e Atalanta matematicamente tra le prime 4 ma non ancora certe al 100% della qualificazione in Champions per u… - Danyboy1991 : [SFOGO COMBO] SPINAZZOLA L'ANIMADELLIMEJOMORTACCITUAAA ROMA-INTER 2-2 !prime !sub - brumista : RT @OptaPaolo: 500 - Quella tra #Roma e #Inter è la 1ª sfida tra due squadre a raggiungere quota 500 gol in Serie A. Record. #RomaInter #S… -