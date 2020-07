Real Madrid, Bale chiede a Zidane di non convocarlo contro il Leganes (Di domenica 19 luglio 2020) Gareth Bale non sarà in campo contro il Leganes nell’ultima partita di campionato. Ha chiesto a Zidane di non essere convocato. Lo scrive Onda Cero. L’esperienza del gallese con i Blancos sembra arrivata al capolinea. Da quando la Liga è ripresa, è stato impiegato soltanto 100 minuti e non ha mai inciso in maniera netta. Del resto non è andata meglio nell’intera stagione. Bale ha giocato solo 16 partite e segnato 2 reti. L’ultima a settembre. Il giocatore non ha mai avuto un buon rapporto con l’allenatore e il Real potrebbe decidere di salutarlo definitivamente. Ora il rifiuto della convocazione. Secondo quanto scrive As, la società ha smentito sia una decisione del giocatore e spiegato che si tratta solo di una scelta ... Leggi su ilnapolista

