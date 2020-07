Probabili formazioni Inter-Fiorentina: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di domenica 19 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Inter-Fiorentina, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020: ecco data, orario e come vederla in tv e streaming. A San Siro i nerazzurri cercano altri punti in chiave secondo posto, mentre i viola vogliono chiudere definitivamente il discorso salvezza. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.45 di mercoledì 22 luglio, queste le scelte dei due tecnici. QUI Inter – Conte manda in campo Lukaku in attacco e potrebbe concedere un turno di riposo a Lautaro Martinez virando su Sanchez. A centrocampo Eriksen dal 1′. QUI Fiorentina – Iachini sceglie Chiesa e Ribery per affiancare Vlahovic, Cutrone subentrerà dalla ... Leggi su sportface

Nicola è orientato ad affidarsi al 3-4-1-2. Nel reparto offensivo Iago Falque dovrebbe agire da trequartista da alle spalle della coppia formata da Pandev e Pinamonti, favoriti su Sanabria. Per il res ...

Un vero e proprio spareggio questo pomeriggio tra Genoa e Lecce. I giallorossi recuperano Meccariello e Lapadula e Liverani pensa ad una formazione d’assalto. Non ci si gioca tutto, ma quasi. Genoa-Le ...

