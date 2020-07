Paolo Borsellino, Mattarella: 'Da lui la via del coraggio' (Di domenica 19 luglio 2020) 'La limpida figura del giudice Borsellino, che affermava, che chi muore per la legalità, la giustizia, la liberazione dal giogo della criminalità, non muore invano, continuerà a indicare ai magistrati,... Leggi su tgcom24.mediaset

reportrai3 : 19 luglio 2020. 28 anni fa Cosa Nostra faceva saltare Paolo Borsellino e la sua scorta a Palermo. Nella prossima st… - RaiNews : Il #19luglio di 28 anni fa, nella strage di #ViaDAmelio a #Palermo, morivano il giudice Paolo Borsellino e cinque… - SkyTG24 : Il #19luglio 1992 il giudice Paolo #Borsellino e la sua scorta morivano in un attentato in via D'Amelio a Palermo - TOSADORIDANIELA : RT @pandorarivista: 19 luglio 1992, Strage di via D'Amelio In un attentato organizzato da Cosa nostra vengono assassinati Paolo Borsellino… - GiusPecoraro : RT @Giulicat1512: Un ricordo di PAOLO BORSELLINO e degli agenti della sua scorta . . . R I P ?????? -