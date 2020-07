Moto3 – Arenas cala il bis: il leader della classifica fa suo il Gp di Spagna (Di domenica 19 luglio 2020) E’ ricominciato oggi lo spettacolo delle due ruote: i campioni della MotoGp regaleranno le prime emozioni nel pomeriggio, ma a Jerez de la Frontera i giovani della Moto3 sono tornati in pista dopo l’esordio di diversi mesi fa in Qatar. Una gara ricca di emozioni: non sono mancate le cadute e i sorpassi spettacolari: alla fine, a spuntarla è stato Albert Arenas, che conquista così una splendida doppietta dopo la vittoria in Qatar, confermandosi leader della classifica piloti a punteggio pieno. Alle sue spalle un ottimo Ogura seguito dagli italiani Arbolino, Migno e Vietti.L'articolo Moto3 – Arenas cala il bis: il leader della ... Leggi su sportfair

FormulaPassion : #Moto3 | #Arenas si impone in volata #SpanishGP - OA_Sport : Moto3, risultati GP Spagna 2020: Albert Arenas vince anche a Jerez, Arbolino 3°, fuori dal podio Vietti e Migno - corsedimoto : MOTO3 - #AlbertArenas trionfa di nuovo, dopo il Qatar arriva il secondo successo stagionale a #Jerez. Sul podio anc… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Moto3 | GP Spagna - Sintesi Gara: Arenas vince ancora a Jerez, terzo Arbolino #F1inGenerale #Moto3 #SpanishGP https://t.… - F1inGenerale_ : Moto3 | GP Spagna - Sintesi Gara: Arenas vince ancora a Jerez, terzo Arbolino #F1inGenerale #Moto3 #SpanishGP -