Milan, Donnarumma giura amore ai rossoneri: “il mio sogno? Vincere più titoli possibili con questo club” (Di domenica 19 luglio 2020) E’ senza dubbio uno dei protagonisti del momento positivo del Milan, caratterizzato da sei vittorie in otto partite giocate post-lockdown. Marco Luzzani/Getty ImagesGigio Donnarumma non vuole però assolutamente fermarsi, così da conquistare quel quinto posto in classifica che vale l’accesso ai gironi di Europa League. Intervenuto ai microfoni di SKy Sport, il portiere rossonero ha ammesso: “sono contento di quello che stiamo facendo in questo periodo, stiamo veramente alla grande e spero di riuscire a raggiungere obiettivi con il mister. Volevamo riprendere quello che avevamo perso., tanti punti lasciati per strada: avevamo tanta determinazione di riprenderceli perché il nostro valore non è quello di prima ma quello di oggi. Il mio sogno è diventare il miglior ... Leggi su sportfair

