La famiglia di De Crescenzo diffida la Lega: “Via quel manifesto, vi denunciamo” (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalla famiglia De Crescenzo, in merito alla comparsa di un manifesto firmato Lega col volto di Luciano: «Non autorizziamo e ci dissociamo da qualsiasi utilizzo a fini politico-elettorali dell’immagine di Luciano De Crescenzo che tuteleremo in tutte le sedi opportune». (chiediamo a tutti gli amici di diffondere questo messaggio). E’ il messaggio apparso sulla pagina Facebook intitolata al grande filosofo, scrittore e regista napoletano in merito alla bufera sollevata da Severino Nappi, candidato della Lega alle regionali in Campania, che ha utilizzato De Crescenzo per propaganda elettorale, aggiungendo i simboli del Carroccio all’immagine dello scrittore. LEGGI ANCHE: Nappi ... Leggi su anteprima24

l'ira della famiglia: "Non lo permettiamo" Manifesto social della Lega Nord di Salvini in Campania usa il volto di Luciano De Crescenzo come testimonial, arriva la protesta della famiglia dell ...

