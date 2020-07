Il calcio femminile piange Alina Seeber, fatale un aneurisma cerebrale: aveva solamente 22 anni (Di domenica 19 luglio 2020) Un tremendo lutto colpisce il calcio femminile, Alina Seeber ha perso la vita questa mattina in seguito ad un aneurisma cerebrale che le ha lasciato scampo, lasciando sgomenta la famiglia, gli amici e il suo club di appartenenza. La giovane calciatrice aveva 22 anni e militava nel Pfalzen-Natz, squadra di Eccellenza della provincia di Bolzano. A darne notizia la LND con un commovente comunicato: ‘La Lega Nazionale Dilettanti e il calcio femminile piangono la prematura scomparsa di Alina Seeber. La giovane attaccante, di soli 22 anni, è stata colpita da un aneurisma cerebrale. Ali, così la chiamavano ... Leggi su sportfair

Calcio femminile LA NAZIONE Rugby femminile: il supporto di Clare Balding, nuovo presidente RFL

Come riportato dal Guardian, ha spiegato: “Il professionismo non può avvenire in una notte, ma penso che la World Cup farà una grande differenza così come ha fatto per il calcio femminile. Spererei ...

LINARI A FV, GUAGNI A MADRID? FARÀ CRESCERE IL CALCIO FEMMINILE. CINCOTTA...

Alia Guagni, dopo aver indossato la maglia viola per una vita, ha lasciato ufficialmente la Fiorentina Femminile per trasferirsi in Spagna, all’Atletico Madrid. Per approfondire questo trasferimento l ...

