Ghost of Tsushima e le recensioni, parla il creative director: "Le critiche ci miglioreranno" (Di domenica 19 luglio 2020) Ghost of Tsushima è stato in lavorazione per sei lunghi anni ma, alla fine, ha trovato il suo approdo su PlayStation 4, come uno dei titoli tripla-A che chiuderà la generazione attuale.Il gioco è stato accolto in maniera parecchio entusiasta dalla stampa specializzata, con molti voti alti e perfino un perfect score da Famitsu. Ciononostante, non stiamo parlando del plebiscito avuto con The Last of Us Parte 2 dato che, fra le recensioni positive, ne possiamo trovare qualcuna nettamente più tiepida e meno lusinghiera.Ghost of Tsushima può vantare una rispettosa media dell'83 su Metacritic, ma le voci di dissenso si sentono comunque. Cosa ne pensano gli sviluppatori di Sucker Punch? Qual è la loro reazione nel vedere tante ... Leggi su eurogamer

