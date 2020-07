Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo Napoli-Udinese: “Spero non sia nulla di grave per Dries Mertens” (Di lunedì 20 luglio 2020) Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria per 2-1 del Napoli sull’Udinese. “Il rammarico più grande è aver preso ancora un palo, il 23° credo. Siamo stati tanto tempo nella loro metà campo, alla prima discesa loro abbiamo preso goal. Su questo dobbiamo migliorare, ma abbiamo voluto vincere a tutti i costi. C’è un dato su quello che crei e quello che lasci agli avversari, noi siamo tra i migliori. Abbiamo preso tantissimi pali, goal alla prima occasione, in alcuni casi c’è anche sfortuna. Ora stiamo facendo un altro sport. Questo non è calcio, giocare ogni tre giorni e senza tifosi ... Leggi su calciomercato.napoli

