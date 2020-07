Gatto torna a casa tutti i giorni con un paio di occhialini da nuoto: nessuno sa da dove arrivano (Di domenica 19 luglio 2020) The confused cat owner lives nowhere near a swimming pool or leisure centre ‍ - Metro, @MetroUK, Copy Code Il Gatto di Sally Bell, una donna residente nella città britannica di Bristol, ha una ... Leggi su leggo

Il gatto di Sally Bell, una donna residente nella città britannica di Bristol, ha una strana abitudine che ha sorpreso la donna. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il felino, di nome Avery, ha ...

Sindaco partecipa nel salvataggio di un gatto salito su un albero

Anche il sindaco di Pescia Oreste Giurlani, da sempre amante degli animali e circondato da cani e gatti nella sua abitazione, ha partecipato al salvataggio di un gatto rosso, che si era rifugiato su u ...

