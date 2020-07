Francesca Pascale, Marta Fascina e Berlusconi che adesso si diverte un po’ meno (Di domenica 19 luglio 2020) Gianluca Roselli sul Fatto Quotidiano oggi decide di spargere un po’ di pepe nelle relazioni di Silvio Berlusconi, raccontando una presunta differenza tra Francesca Pascale e l’attuale fiamma Marta Fascina. Lo spunto è il ritorno di Berlusconi a Villa Certosa nelle foto del settimanale Gente e le ancora presunte antipatie tra Pascale e Marina Berlusconi: Lei con Veronica non si è mai incrociata. La Fascina, molto silenziosa e sempre al suo posto, è tutto il contrario e per questo è apprezzata dalla famiglia, soprattutto da Marina, che è stata la vera artefice della defenestrazione di Francesca. Berlusconi e Pascale non si vedono da ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : Francesca Pascale, Marta Fascina e Berlusconi che adesso si diverte un po’ meno - Noovyis : (Francesca Pascale, Marta Fascina e Berlusconi che adesso si diverte un po’ meno) Playhitmusic -… - SimonaBellone : Sempre più giovani... scusate se non ci vedo nessun filo d’amore da parte di entrambi... Forse candidarsi nel suo p… - VanityFairIt : In vacanza con la nuova fiamma - ierogamos : 'Quest'anno, però, non ci sarà più Francesca Pascale, ma, appunto, la 30enne deputata calabrese di Forza Italia' N… -