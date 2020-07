Fisco: Gelmini, 'tanti restituiranno aiuti avuti per Covid, è un raggiro' (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Domani, nell'inspiegabile immobilismo del governo, sarà il lunedì nero del Fisco: 4,5 milioni di contribuenti interessati (per lo più lavoratori autonomi), con l'Erario che attende un gettito di 8,4 miliardi di euro. In questi mesi l'esecutivo s'è fatto bello propagandando aiuti alle imprese e ai liberi professionisti colpiti dalla crisi scatenata dal Covid. Alcuni sotto forma di prestiti agevolati, altri travestiti da bonus, altri ancora - pochissimi, a dire il vero - a fondo perduto. Adesso, con la mancata proroga della scadenza di domani, Palazzo Chigi chiede indietro questi aiuti - che dovevano servire a dare ossigeno a tante realtà del Paese -, e li chiede tutti e subito. Le tasse prima di tutto". Lo afferma in una nota ... Leggi su liberoquotidiano

Niente proroga delle tasse, domani 20 luglio scatta la scadenza

Domani, lunedì 20 luglio, nonostante i tentativi e proclami di allungare i tempi, ci sarà la scadenza delle tasse. A spiegare i motivi di un nuovo slittamento è stato Alessio Villarosa, sottosegretari ...

