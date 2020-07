Firenze. Street art: murale d’artista nel giardino di via Torcidoda (Di domenica 19 luglio 2020) È il primo esempio in Italia di design art su pavimentazione di uno spazio pubblico. A dipingere il grande murale, nel giardino del Quartiere 4 in via Torcicoda, sono stati i giovani della cooperativa sociale Cepiss insieme agli artisti della United Painting, collettivo olandese che ha realizzato progetti di arte urbana, arte sociale, design art in giro per il mondo. Quattro giorni di lavoro, oltre venti ragazzi coinvolti, per un’opera che sarà inaugurata mercoledì prossimo con una festa aperta alla cittadinanza. Questo intervento è nato da un’idea dell’assessorato alle politiche giovanili che è riuscita a mettere in contatto la Cepiss con il collettivo olandese. “Gli interventi della United Painting – ha spiegato l’assessore alle politiche giovanili Cosimo Guccione – ... Leggi su laprimapagina

WagnerM67206156 : Street food a Firenze, tra lampredotti, trippe e porchette - offertelavoroit : Street Promoters in viaggio, Firenze - -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Street Street art a Firenze, murale d'artista nel giardino 055firenze I migliori articoli di oggi

Sullo sfondo il magico Ponte Vecchio di Firenze, nel cielo qualche nuvola e lei, Chiara Ferragni, a gambe incrociate, sorridente e raggiante, con maxi occhiali da sole, orologio da polso che non passa ...

A Greve in Chianti la cultura slow da condividere in piazza

Greve in Chianti (Firenze), 18 luglio 2020 - E' una cultura al profumo di ... chiantigiana - specifica l'assessore alla cultura Lorenzo Lotti - con gli eventi dello street food organizzati dal Centro ...

Sullo sfondo il magico Ponte Vecchio di Firenze, nel cielo qualche nuvola e lei, Chiara Ferragni, a gambe incrociate, sorridente e raggiante, con maxi occhiali da sole, orologio da polso che non passa ...Greve in Chianti (Firenze), 18 luglio 2020 - E' una cultura al profumo di ... chiantigiana - specifica l'assessore alla cultura Lorenzo Lotti - con gli eventi dello street food organizzati dal Centro ...