Estate RIVOLTATA come un calzino (Di domenica 19 luglio 2020) Chi l’avrebbe mai detto? Oggi è domenica 19 luglio e siamo nuovamente qui, a parlare di un’Estate che ci sta riservando non poche sorprese. Avevamo il sentore, fin da maggio, che avremmo dovuto affrontare una stagione estiva “estrema”. Estrema per ondate di caldo, estrema per ondate di temporali. Proviamo a stilare un primo, provvisorio bilancio. E’ vero, c’è ancora tutta l’ultima decade di luglio, tutto agosto e mettiamoci anche settembre. Ma per il momento le eccezionali ondate di caldo non ci sono state. Non qui in Italia, almeno sinora. C’è tutto il tempo, questo è ovvio, ma più passano i giorni e meno dobbiamo preoccuparci. Estate RIVOLTATA come un calzino Per quanto riguarda i temporali, invece, ... Leggi su meteogiornale

