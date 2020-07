Coronavirus, in Campania 9 positivi su 1.409 tamponi, nessuna vittima e due guariti (Di domenica 19 luglio 2020) Nove positivi su 1.409 tamponi effettuati, nessun decesso e due guariti: sono i dati contenuti nel bollettino quotidiano dell’Unita’ di crisi della Regione Campania. ;Il totale dei positivi e’ di 4.827 mentre il toale dei tamponi effettuati si attesta 312.260. I guariti complessivamente sono 4.100. I dati, rileva il bollettino, comprendono 5 casi derivanti da contact tracing (tracciature), ossia indagini epidemiologiche su precedenti positivi. L'articolo Coronavirus, in Campania 9 positivi su 1.409 tamponi, nessuna vittima e due guariti proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Torrechannelit : Coronavirus – Nove positivi su 1.409 tamponi in Campania - montediprocida : Altri 9 contagi in Campania - AndreaStair : RT @vi__enne: Aggiornamento #Rischio #coronavirus #19luglio Analisi completa: - zazoomblog : Campania bollettino coronavirus del 19 luglio: ancora nuovi contagi. Due i guariti - #Campania #bollettino… - Notiziedi_it : Coronavirus, 9 nuovi casi di positività in Campania: il bollettino dell’Unità di Crisi -