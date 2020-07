Calciomercato Inter, Marotta fa chiarezza: “non faremo offerte per Zaniolo e Dzeko. Nainggolan? Lo valuteremo” (Di domenica 19 luglio 2020) Idee chiare, non solo sugli obiettivi da raggiungere in questo campionato, ma anche sui profili da seguire nel prossimo Calciomercato. Foto Getty / Claudio VillaBeppe Marotta ha parlato di quelle che potrebbero essere le mosse nerazzurre in vista della nuova stagione, soffermandosi ai microfoni di Sky Sport prima del match tra Roma e Inter: “mancano ancora cinque partite, è presto per fare bilanci definitivi. Il lavoro di Conte è più che positivo, non solo per la classifica ma soprattutto per i valori che è riuscito a trasmettere alla squadra. Zaniolo è un giocatore importante, uno dei giovani più Interessanti del calcio italiano, ma non abbiamo approcciato nulla con la dirigenza della Roma e non penso che lo faremo. Lo ... Leggi su sportfair

Tifosi nerazzurri arrabbiati per la decisione di Marco Di Bello che decide di convalidare il gol dell'1-1 di Spinazzola al 46' di Roma-Inter. L'azione giallorossa nasce infatti da un contatto Kolarov- ...

Burdisso: "Zaniolo e Pellegrini vanno tenuti, Fonseca intelligente nel cambiare"

Nicolas Burdisso, doppio ex di Roma-Inter e attuale dirigente del Boca Juniors, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: Stasera c'è Roma-Inter, è un po' la sua partita: 5 anni in nerazz ...

