Brescia Spal 0-1 LIVE: Donnarumma spreca un’ottima occasione (Di domenica 19 luglio 2020) Allo Stadio Rigamonti, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Rigamonti”, Brescia e Spal si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Spal 0-1 MOVIOLA 53′ Donnarumma sfiora il gol – Grandissima apertura di Torregrossa per il numero 9 che prova la conclusione, palla sul fondo. 46′ occasione fallita da Mateju – Il numero 3 prova la conclusione da due passi, palla sul fondo. 20:33 Si riparte! 20:18 Finisce il primo tempo. 46′ occasione Tunjov – Il numero 96 aggancia in area e calcia di prima intenzione, ... Leggi su calcionews24

