Abbandonano il figlio neonato e lasciano un biglietto: 'Mamma e papà ti ameranno per sempre' (Di domenica 19 luglio 2020) Un neonato è stato lasciato questa mattina davanti all'ingresso della parrocchia di San Giovanni Battista, a Bari. A trovare il piccolo nella termoculla della chiesa - attivata nel 2014 proprio per ... Leggi su today

infoitinterno : Abbandonano il figlio neonato e lasciano un biglietto: 'Mamma e papà ti ameranno per sempre' - Today_it : Abbandonano il figlio neonato e lasciano un biglietto: 'Mamma e papà ti ameranno per sempre' -

Ultime Notizie dalla rete : Abbandonano figlio

Today

Le immagini inviate da un lettore alla nostra redazione per testimoniare l’incuria e la sporcizia in alcune vie del paese VADA Estate. Si aprono le spiagge. Arrivano i turisti. Si riempiono i paesi di ...In agenda nuovi provvedimenti per contrastare il fenomeno delle dimissioni fra lavoratrici e lavoratori che hanno a carico un minore di tre anni REGGIO EMILIA. Sono ancora allarmanti i dati relativi a ...