Zaniolo si ferma: Fonseca non lo avrà per Roma-Inter (Di sabato 18 luglio 2020) Roma - Brutte notizie in casa Roma in vista della sfida contro l' Inter all'Olimpico, in programma domenica alle 21.45. Durante l'allenamento di rifinitura Zaniolo ha accusato un risentimento ... Leggi su corrieredellosport

