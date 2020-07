Una Vita, spoiler dal 19 al 25 luglio 2020: Antonito rischia il carcere (Di sabato 18 luglio 2020) Le anticipazioni di Una Vita delle puntate in onda su Canale 5 dal 19 al 25 luglio 2020 svelano che Antonito dovrà vedersela con la rabbia dell’ispettore. Il militare ha scoperto che lui e suo padre hanno cercato di ingannarlo per eVitare la chiamata alle armi in Africa e così deciderà di prendere dei seri provvedimenti ai danni di Antonito. Lolita sarà disperata. Nel frattempo, come rivelano gli spoiler di Una Vita, Genoveva farà insospettire Felipe. l’avvocato sarà certo che lei e il suo consorte nascondano qualcosa. Anche i vicini crederanno che i Bryce abbiano un segreto e saranno impauriti dal nuovo atteggiamento della Salmeron, cambiata profondamente dopo la morte di Samuel per mano di ... Leggi su kontrokultura

chetempochefa : “Ma perché l’altro è diverso da me? L’altro non è altro che me stesso allo specchio. Stiamo educando una gioventù a… - LaStampa : Camilleri-Giannini, un anno dopo: l'ultima intervista al Maestro. Da oggi #17luglio su @LaStampa la trasmissione in… - bambinogesu : Lascia l'Ospedale per dare la #maturità. Prende il massimo, ora aspetta la risposta dei medici per il trapianto da… - Fluffysoff : RT @pantoprazolo: Tradotto: se sei una persona normale senza seguito la vita non ti perdona un cazzo di niente, mai. - MarcelloArresto : RT @Corrilavita: La #virologa @ilariacapua, nota per il suo lavoro scientifico e per il suo impegno nella divulgazione, negli ultimi mesi d… -