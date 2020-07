Real Madrid, Zidane sul futuro: «Non so se resterò anche il prossimo anno» (Di sabato 18 luglio 2020) Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato del suo futuro nel club spagnolo Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro spaventando i tifosi madrileni in vista della prossima stagione. «Nessuno sa cosa accadrà, quindi non parlerò del prossimo anno. Ho un contratto, mi piace stare qui, adoro quello che faccio, ma non si sa mai cosa succederà nel calcio. Nel calcio in generale, tutto cambia di giorno in giorno. Non so cosa succederà. Sono qui, mi sto divertendo e vedremo per quanto tempo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

