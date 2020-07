Qualifiche Formula 1: Lewis Hamilton conquista la pole position del GP d’Ungheria (Di sabato 18 luglio 2020) Qualifiche Formula 1, GP d’Ungheria: Lewis Hamilton conquista la pole position. Bottas completa la prima fila, le Racing Point subito dietro Lewis Hamilton conquista la pole position del Gran Premio di Ungheria, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1: le due frecce d’argento dominano le Qualifiche. Il Q1 veste di rosa con il dominio delle due Racing Point davanti ad entrambe le Mercedes. Grande velocità di punta da parte delle monoposto di Stroll e Perez. Colpo di scena delle Williams, che portano entrambe le vetture in Q2 con un capolavoro. Ottimo il giro di Russel, che gli è valso la nona posizione. Qualificate entrambe ... Leggi su zon

SkySportF1 : .@ValtteriBottas comanda l’1-2 Mercedes (?? #FP3) E Leclerc si mette tra le Racing Point I risultati ?… - SkySportF1 : .@LewisHamilton è STRATOSFERICO! E la @ScuderiaFerrari è davanti a Red Bull I risultati ? - SkySport : Budapest, Libere 3 LIVE e uno sguardo al meteo - VAVEL_Italia : Andiamo a scoprire le qualifiche della @F1 ?? - FormulaPassion : #F1 | #Leclerc pronto a farsi perdonare l'errore in Stiria #HungarianGP -

Ultime Notizie dalla rete : Qualifiche Formula

Nubi minacciose sull’Hungaroring per tutte le qualifiche del Gp d’Ungheria che alla fine si svolgono però sull’asfalto asciutto. La sostanza non cambia: Lewis Hamilton centra la pole n.90 della ...E' stata una qualifica difficile per me - ha detto il pilota Ferrari a Sky -, ho fatto fatica e qualche errore in Q1 e Q2. Però domani vediamo di giocarcela con le Racing Point. Imparo dagli ...