Previsioni Meteo Toscana: nubi pomeridiane e brevi rovesci sull’Appennino (Di sabato 18 luglio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Domani sereno con modesto sviluppo di nuvolosità cumuliforme pomeridiana sui rilievi ed in particolare sull’Appennino dove non si escludono occasionali e brevi rovesci. Venti: deboli a regime di brezza. Mari: poco mossi. Temperature: massime in aumento, minime in lieve calo sulle zone interne. Lunedì 20 sereno o poco nuvoloso salvo modesto sviluppo di nuvolosità termoconvettiva ad evoluzione diurna sulle zone interne e sui rilievi. Venti: deboli di brezza. Mari: poco mossi. Temperature: in aumento in particolare le massime con punte di ... Leggi su meteoweb.eu

