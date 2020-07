Pontedera, Giulio Scarpati e Arturo Muselli portano in scena 'Due vite normali' (Di sabato 18 luglio 2020) L'ingresso a entrambi gli spettacoli è con obbligo di prenotazione su www.teatroera.it . "Che poi " dice Michele Santeramo - già dire che una vita è normale, è una contraddizione in termini. ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Pontedera Giulio

LA NAZIONE

All’Anfiteatro del Teatro Era di Pontedera, il 22 e 23 luglio alle 21.30, Michele Santeramo porta in scena in prima nazionale ‘Due vite normali’: “Due racconti monologanti in musica – scrive Santeramo ...All’Anfiteatro del Teatro Era di Pontedera, il 22 e 23 luglio, alle 21:30, Michele Santeramo porta in scena in prima nazionale de 'Due vite normali'. Mercoledì 22 luglio Arturo Muselli debutta con ...