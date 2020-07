Pierluigi Diaco dopo la sua frase ”Vuoi condurre tu?”, Mara Venier lo prende in giro: “Stasera conduco io” (Di sabato 18 luglio 2020) Pierluigi Diaco non ha trascorso mesi facili. Bisogna essere abituati agli attacchi social e c’è chi, a fronte di offese e commenti negativi, non riesce a reggere il gioco e desiste. Questo è il caso di Pierluigi Diaco che, al timone della trasmissione Rai “Io e te” che ha fatto registrare ottimi ascolti, è stato molto attaccato e offeso sui social per il suoi modi burberi e poco pazienti. Pierluigi Diaco e i suoi ospiti Pierluigi Diaco ha condotto “Io e te” in modo molto genuino in tutti i sensi. Sempre diretto, a volte ha un po’ esagerato con l’essere vero tanto che ogni volta che c’era qualcosa che non gli andava esattamente a genio, dava risposte a tono a chiunque si ... Leggi su baritalianews

fanpage : Non l'ha presa benissimo, dopo lo sfogo ha cancellato il suo profilo Twitter - davidemaggio : Diaco continua la sua ridicola battaglia contro la ‘dittatura’ social. Se fosse davvero una dittatura, adesso sta… - ElioLannutti : RT @fanpage: Non l'ha presa benissimo, dopo lo sfogo ha cancellato il suo profilo Twitter - francotaratufo2 : RT @fanpage: Non l'ha presa benissimo, dopo lo sfogo ha cancellato il suo profilo Twitter - infoitcultura : Pierluigi Diaco, Io e Te cancellato: 'Nel 2021 in un'altra rete' -