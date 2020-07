Nel decreto Semplificazioni spuntano le forche caudine del fisco (Di sabato 18 luglio 2020) Si dice che il diavolo sia nei dettagli. Il 7 luglio, dopo un’estenuante seduta notturna del Consiglio dei Ministri, è stato annunciato il decreto-legge “Semplificazioni”, enfaticamente definito la “madre di tutte le riforme”: dovrebbe spingere la ripresa dopo la crisi sanitaria, facendo ripartire cantieri e investimenti. A dire il vero i suoi contenuti sono stati a lungo incerti: approvato “salvo intese”, è andato in queste ore in Gazzetta Ufficiale, ben dieci giorni dopo. Non è un bel segnale: c’è un grave problema di trasparenza dell’iter di formazione e di rispetto della Costituzione ma non è il solo, purtroppo.Molto meno evidente, tra le pieghe di questo ambizioso provvedimento governativo si cela una pericolosa insidia, sostanzialmente invisibile per i ... Leggi su huffingtonpost

lofioramonti : Rimandati concorsi per precari storici, nonostante record di 200 mila supplenti. E ora questa norma, che punisce nu… - 6000sardine : La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità della norma contenuta nel c.d. 'decreto sicurezza uno'. La norma è… - AzzolinaLucia : Finalmente anche la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado avrà 1000 assistenti tecnici, che sa… - Subus85 : RT @GiancarloDeRisi: Tanti #soldi alle associazini #LGBT e non agli #Italiani in difficoltà: 4 milioni di euro sono il regalo del governo p… - antomel22 : RT @HuffPostItalia: Nel decreto Semplificazioni spuntano le forche caudine del fisco -