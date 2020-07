Napoli-Udinese sarà diretta da Chiffi (Di sabato 18 luglio 2020) Napoli-Udinese sarà arbitrata da Chiffi Napoli – Udinese arbitro: Chiffi di Padova assistenti: Fiorito-Di Iorio Var: Di Paolo Avar: Costanzo PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE … L'articolo Napoli-Udinese sarà diretta da Chiffi proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

SIMONE4ESPOSITO : RT @sscnapoli: ?? #NapoliUdinese, i precedenti ?? - SIMONE4ESPOSITO : RT @sscnapoli: ?? #NapoliUdinese, dirige il match l’arbitro Chiffi di Padova ?? - StefanoPecchia : @SpudFNVPN Francè ma è vero che i telecronisti Sky disertaranno Napoli-Udinese per i disguidi che sta avendo Adl con Sky? - zazoomblog : Napoli Udinese i convocati di Gattuso: out lo squalificato Di Lorenzo - #Napoli #Udinese #convocati #Gattuso:… - CarloMartootchy : RT @DiMarzio: #Napoli, una buona notizia per #Gattuso: #Malcuit torna tra i convocati -