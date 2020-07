Maltempo, bomba d'acqua e tromba d'aria nel Catanese (Di sabato 18 luglio 2020) Il Maltempo continua a flagellare la Sicilia . Una bomba d'acqua si è abbattuta nel Catanese , tra Ramacca e Scordia, i sommozzatori stanno soccorrendo le persone bloccate nelle auto. Inoltre la zona ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua nel Catanese, sub dei Vigili del fuoco in azione LE FOTO #meteo #maltempo #ANSA @emergenzavvf - Corriere : Bomba d’acqua nel catanese, uomo si salva salendo sul tetto della sua auto - Corriere : Bomba d’acqua a Palermo, 2 persone morte annegate in auto - darazzara : RT @Corriere: Bomba d’acqua nel catanese, uomo si salva salendo sul tetto della sua auto - LuigiF97101292 : RT @Corriere: Bomba d’acqua nel catanese, uomo si salva salendo sul tetto della sua auto -