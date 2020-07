L’Atalanta si perde sul più bello, il Verona strappa il pari ai nerazzurri: sfuma definitivamente il sogno scudetto (Di sabato 18 luglio 2020) sfuma quasi definitivamente il sogno scudetto per l’Atalanta, fermata sul pari dall’Hellas Verona e rimasta a meno sei dalla Juventus con una partita in più. Emilio Andreoli/Getty ImagesI nerazzurri propongono il solito calcio offensivo, ma appaiono molto meno incisivi rispetto alla partita vinta contro il Brescia, complice anche il maggiore spessore dell’avversaria. L’Hellas infatti si difende con ordine e poi ribalta il campo, mettendo in difficoltà la difesa di Gasperini, costretta spesso a ricorrere al fallo per fermare Salcedo e compagni. Un pomeriggio non proprio da ricordare per l’Atalanta, che comunque trova il vantaggio con Zapata nella ripresa, prima di farsi riprendere da Pessina dopo soli nove minuti. Emilio ... Leggi su sportfair

