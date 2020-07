La cattedrale di Nantes in fiamme: i pompieri domano l’incendio (Di sabato 18 luglio 2020) Un incendio è scoppiato questa mattina nella cattedrale gotica di Saint-Pierre-et-Saint-Paul a Nantes, nella Francia occidentale. Una sessantina di vigili del fuoco hanno combattuto contro le fiamme e sono riusciti a contenere il fuoco a metà mattina. Il ministro degli Interni ha annunciato che si recherà nella zona al più presto. La cattedrale di Nantes … Leggi su periodicodaily

