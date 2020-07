Il Napoli è preoccupato per i contagi in Catalogna e chiama il console italiano a Barcellona (Di sabato 18 luglio 2020) Il Napoli è preoccupato per quanto sta accadendo in Catalogna, dove i contagi continuano ad aumentare. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 1226 casi. E mancano solo 20 giorni alla partita di ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona. Sky Sport riferisce che il club di De Laurentiis ha chiamato, per questo, il console italiano a Barcellona e che si augura che la Uefa intervenga a chiarire l’organizzazione della trasferta. “A 20 giorni dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona di Leo Messi, il Napoli ha chiamato il console italiano della città catalana. ... Leggi su ilnapolista

