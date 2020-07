Guai in vista per Giulia De Lellis: ora rischia una denuncia per truffa (Di sabato 18 luglio 2020) Carlo Lanna E ora su Giulia De Lellis pende l'accusa di truffa, dopo che un consorzio di orafi avrebbe scovato una vendita non autorizzata di gioielli per beneficenza Non è un periodo sereno per Giulia De Lellis. Il mondo dorato dell’infuencer pare che sia al collasso dopo la notizia che è stata diffusa da La Stampa nelle ultime ore. Sembra che l’attuale compagna di Andrea Damante, prima o poi, dovrà recarsi in tribunale. Per la donna che ha trovato successo grazie a Uomini e Donne e il Grande Fratello pare che dovrà difendersi da una pesante accusa di truffa che è corsa veloce tra i fili dei social. Fino ad ora la De Lellis non ha risposto alle accuse, ma la situazione è piuttosto drammatica e non ... Leggi su ilgiornale

