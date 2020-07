Formula 1, GP Ungheria 2020: orari qualifiche e diretta su Sky, TV8 e streaming (Di sabato 18 luglio 2020) Terza gara di Formula 1 2020, in questo weekend, con il GP Ungheria. La nuova tappa della stagione di F1 si correrà sul circuito dell’Hungaroring di Budapest nella giornata di domani, domenica 19 luglio. Oggi però, spazio alle qualifiche ufficiali, in un weekend caratterizzato anche dall’esordio della nuova stagione di MotoGP che farà respirare un... L'articolo Formula 1, GP Ungheria 2020: orari qualifiche e diretta su Sky, TV8 e streaming proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

