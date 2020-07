F1 Gp Ungheria, Leclerc: "Ferrari si adatta meglio a questa pista" (Di sabato 18 luglio 2020) BUDAPEST - " Le cose sono andate meglio di come ci aspettassimo. Siamo arrivati qui con la stessa vettura della settimana scorsa in Austria ma sembra che la SF1000 si adatti meglio a questa pista, e ... Leggi su corrieredellosport

SkySportF1 : Sul bagnato la Ferrari torna in vetta con Seb (?? #FP2) Sette piloti senza tempo, #Leclerc 10° I risultati ?… - SkySportF1 : #Vettel e @Charles_Leclerc ottimisti dopo il venerdì di libere a Budapest #HungarianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - ansacalciosport : F1: in Ungheria libere 2 bagnate, Vettel il più veloce. Decimo tempo per Leclerc, solo 13 piloti classificati |… - ContropiedeA : Prove libere Gp Ungheria: Ferrari ottimo Vettel male Leclerc - - notiziefresche : GP Ungheria Streaming Formula 1 2020, dove vedere Qualifiche Ferrari con Leclerc e Vettel -