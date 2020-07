DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dal 20 al 24 luglio: Can licenzia Sanem? (Di sabato 18 luglio 2020) Nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione della soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Lo sceneggiato di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir sta riscuotendo un grandissimo successo a livello di ascolti. Infatti ogni puntata ha una media di 2,7 milioni di telespettatori e il 22% di share. Cosa ci riserveranno gli episodi in onda la prossima settimana? Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 20 luglio a venerdì 24 luglio 2020, rivelano che Sanem sarà protagonista di un nuovo disastro. La ragazza, senza volerlo, romperà la macchina fotografica di Can. Tutti saranno convinti che presto la Aylin verrà ... Leggi su kontrokultura

