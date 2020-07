Covid: Gobbi ci va giù pesante (Di sabato 18 luglio 2020) Critiche dal Ticino alla regia federale durante la pandemia. «Berna troppo spesso in ritardo» Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Covid: «Berna sempre in ritardo» #berna #critica #covid - NS9971 : @giacomo_gobbi @ATrevisanello @CesareSacchetti @chiossimanuela2 Mettiamola così allora, se poi ti ammali di covid e… - Fedes1989 : @RisorgINT Una delle più in forma post covid, perdono 0-2 dopo appena 10 minuti...non hanno avuto bisogno neanche d… - LONG00885513 : @SimoneSSL83 SE BATTIAMO I GOBBI..VENGO A ROMA E CENA PER TUTTI.....VOLEVO VENIRE PER LO SCUDETTO..MORTACCI AL COVID...L'AVRESTE VINTO! - giacomo_gobbi : @diab00lik Questo già succede da anni non serviva il covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gobbi Covid: Gobbi ci va giù pesante - Ticinonline Ticinonline Norman Gobbi critico con Berna

La collaborazione tra il Ticino e la Confederazione non è sempre stata ottimale al culmine della pandemia di Covid-19: «Berna ha spesso reagito troppo tardi», ha detto il presidente del consiglio di ...

Covid: Gobbi ci va giù pesante

BELLINZONA - A bocce quasi ferme - in realtà si muovono ancora, e in modo preoccupante - arrivano i primi bilanci sul Covid. E su come è stato gestito. Dal Ticino, oggi si è levata la voce di Norman ...

La collaborazione tra il Ticino e la Confederazione non è sempre stata ottimale al culmine della pandemia di Covid-19: «Berna ha spesso reagito troppo tardi», ha detto il presidente del consiglio di ...BELLINZONA - A bocce quasi ferme - in realtà si muovono ancora, e in modo preoccupante - arrivano i primi bilanci sul Covid. E su come è stato gestito. Dal Ticino, oggi si è levata la voce di Norman ...