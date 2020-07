Coronavirus, denunciato 24enne positivo: “Andava a feste e aperitivi” (Di sabato 18 luglio 2020) A Bolzano un 24enne positivo al Coronavirus è stato denunciato insieme ai genitori: ecco come ha violato le misure restrittive. Andava in giro per locali, tra feste e aperitivi, nonostante il 10 luglio scorso fosse risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Per questo motivo un 24enne di Badia (Bolzano) è stato denunciato insieme ai … L'articolo Coronavirus, denunciato 24enne positivo: “Andava a feste e aperitivi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

