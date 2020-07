Coronavirus 18 luglio: di nuovo più di 200 contagi, salgono i morti (Di sabato 18 luglio 2020) Di nuovo più di 200 contagi da Coronavirus oggi in Italia, 88 di questi in Lombardia, che conta anche 10 decessi: salgono i morti. Ancora una volta, si contano oltre 200 nuovi contagi da Coronavirus in Italia, nella giornata di oggi sabato 18 luglio. In salita il dato dei morti: ieri erano stati 11 i … L'articolo Coronavirus 18 luglio: di nuovo più di 200 contagi, salgono i morti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus luglio Coronavirus: in bilico la proroga dello stato d’emergenza oltre il 31 luglio. Ecco le misure alternative allo studio Il Sole 24 ORE C'è un nuovo focolaio di coronavirus in Trentino, registrati 3 positivi legati al settore della logistica

Nella giornata di ieri, venerdì 17 luglio, è stato dimesso l'ultimo paziente ricoverato ... Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 6 pazienti affetti da Covid-19, nessuno dei pazienti è ...

Punto Luce L'Aquila, Voci-19: la quarantena vista dagli occhi dei bambini e ragazzi

Questa è una delle testimonianze raccolte nel progetto Voci-19, visitabile da lunedì 20 luglio 2020 all'indirizzo ... il lockdown per l’emergenza Covid-19. Le loro emozioni, i loro sentimenti ...

