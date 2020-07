“Contro l’eroticamente corretto” di Adriano Scianca: una lettura cattolica (Di sabato 18 luglio 2020) Roma, 18 lug – Tra le pubblicazioni di questi anni sul tema del gender spicca senz’altro Contro l’eroticamente corretto di Adriano Scianca, proprio in questi giorni ripubblicato in edizione economica dalla casa editrice Bietti. L’autore, direttore del Primato Nazionale e giornalista della Verità, si distingue infatti per il suo richiamo a una spiritualità legata alle antiche radici pagane dell’Europa. Di conseguenza, si tratta di una delle poche critiche all’ideologia del gender provenienti da “destra” ma che non fanno propria una prospettiva cristiana, il che rende sicuramente interessante per un cattolico come il sottoscritto la lettura del testo, ripubblicato proprio in queste settimane da Bietti in una nuova edizione. Esiste l’ideologia ... Leggi su ilprimatonazionale

