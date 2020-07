Chiesa Juventus, la stampa toscana sicura: in A c’è solo un club (Di sabato 18 luglio 2020) Chiesa Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Federico Chiesa in vista della prossima stagione. Il talento gigliato non è mai scomparso dai radar di Fabio Paratici, con quest’ultimo che adesso studia l’offensiva. La stampa toscana, nel frattempo, non ha dubbi: c’è solo un club in Italia interessato al centrocampista anche se non manca la concorrenza d’oltremanica. Chiesa Juve: solo i bianconeri interessati Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “La Nazione” Federico Chiesa sarebbe solo sul taccuino della Juve. In Italia, stando sempre a quanto riferito dal quotidiano, non sembrerebbero essere interessate ... Leggi su juvedipendenza

FcInterNewsit : Bookies - Futuro Chiesa, Juventus insidia per la Fiorentina. Ma occhio all'Inter a 4,50 - melanieibnez : RT @PolideportivoFC: #Lecce 1-3 #Fiorentina 88' E. Shakhov / 6' F. Chiesa, 38' Ghezzal, 40' P. Cutrone #Roma 2-1 #HellasVerona 10' Veretou… - Gaebaldi : Il nome di Federico Chiesa sarà sicuramente uno dei più gettonati nel calciomercato che prenderà il via il prossimo… - LiberoReporter : Calciomercato: Federico Chiesa, è lotta tra la viola e la Juventus - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: MERCATO - Fiorentina, Chiesa sulle orme di Baggio e Bernardeschi: il passaggio alla Juventus si gioca a 3,00 https://t… -