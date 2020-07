Calciomercato, al via il valzer di attaccanti: obiettivi grandi firme per Inter, Napoli, Lazio e Torino (Di sabato 18 luglio 2020) Il campionato di Serie A è ormai nella fase decisiva, si giocano le ultime partite della stagione. Il Calciomercato inizierà ufficialmente a settembre, è cambiato tutto dopo la pandemia anche in fase di trattative. Le dirigenze sono già al lavoro, sono stati piazzati colpi importanti nelle ultime ore ed avviate alcune trattative. Ecco tutto nel dettaglio. Inter – valzer di attaccanti che riguarda anche il club nerazzurro. Nonostante qualche difficoltà, alla fine Lautaro Martinez dovrebbe diventare un calciatore del Barcellona. Secondo quanto riporta Sport una soluzione per il reparto avanzato di Conte potrebbe essere Gabriel Jesus. Inoltre, sempre secondo il quotidiano, l’Inter sta facendo di tutto per acquistare Sanchez a titolo definitivo dal ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Calciomercato, al via il valzer di attaccanti: obiettivi grandi firme per #Inter, #Napoli, Lazio e Torino - - sportface2016 : #Calciomercato| L'indiscrezione dalla Spagna: Cristiano #Ronaldo potrebbe lasciare la #Juventus per approdare al… - speedyacm : RT @Angelredblack1: #Milan, #Koch e #Ndicka sempre in lista? - Angelredblack1 : #Milan, #Koch e #Ndicka sempre in lista? - sportli26181512 : Milan, Koch e Ndicka sempre in lista: La lista di Rangnick per il Milan si va via via completando. Per la difesa...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato via Calciomercato Inter, Don Balon lancia la bomba | Eriksen via gratis CalcioMercato.it Tacconi: “Vi svelo quando Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus”

La situazione attuale in casa Juventus non è delle più felici e i tifosi bianconeri vogliono delle risposte. Sul campo possibilmente e meno sui giornali. La squadra non gira e ciò è lampante. Le atten ...

Juventus, Paratici irrompe per Kessie | Proposto lo scambio al Milan

Il Milan si appresta ad una profonda rivoluzione sul piano dirigenziale e in panchina, con Bernardeschi che può comunque ritornare d’attualità in Via Aldo Rossi e in particolare sul taccuino di ...

La situazione attuale in casa Juventus non è delle più felici e i tifosi bianconeri vogliono delle risposte. Sul campo possibilmente e meno sui giornali. La squadra non gira e ciò è lampante. Le atten ...Il Milan si appresta ad una profonda rivoluzione sul piano dirigenziale e in panchina, con Bernardeschi che può comunque ritornare d’attualità in Via Aldo Rossi e in particolare sul taccuino di ...