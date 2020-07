Cagliari-Sassuolo, il gol di Caputo: Faragò prolunga su angolo, l’attaccante punisce (VIDEO) (Di sabato 18 luglio 2020) Il Sassuolo sigla lo 0-1 alla Sardegna grazie alla rete di Ciccio Caputo. Match che si mette subito in salita per gli uomini di Zenga, colti di sorpresa su un calcio d’angolo: scatta il traversone dalla bandierina, prolunga inavvertitamente sul secondo palo Faragò, si fa trovare pronto Caputo che a due passi e indisturbato incorna e batte il portiere. Continua dunque il periodo di grazie dell’attaccante neroverde: cinque reti dalla ripartenza, 18 marcature totali in questo campionato. Continua, per ora, anche il sogno Europa League del Sassuolo. Leggi su sportface

