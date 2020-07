Bolzano, positivo al virus andava alle feste e agli aperitivi: 24enne denunciato insieme ai genitori. Quaranta persone in isolamento (Di sabato 18 luglio 2020) Il 10 luglio era risultato positivo al tampone per il coronavirus: ma anziché rispettare l’isolamento domiciliare, un 24enne di Badia (Bolzano) continuava ad andare al lavoro e a incontrare gli amici. Di più: il giorno successivo al risultato del test aveva partecipato a una festa di laurea, e in molti lo hanno visto in diversi locali, la sera, sempre senza mascherina. Anche i genitori – che non risultano positivi, ma che per via dello stretto contatto potrebbero essere stati contagiati a loro volta – continuavano a svolgere le loro normali attività, rispettivamente in falegnameria e in una struttura ricettiva della Val Badia. Dopo la segnalazione dell’azienda sanitaria, i tre sono stati denunciati a piede libero per aver violato ... Leggi su ilfattoquotidiano

