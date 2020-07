Basket, luci e ombre sul mercato Cassa Rurale pronta, Bergamo rincorre (Di sabato 18 luglio 2020) Nuovo allenatore a Treviglio ma rosa quasi al completo. Ancora in affanno il club cittadino: unica certezza (non da poco) coach e dirigenza. Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Basket luci Il Summertime trevigliese fa rima con basket FOTO Prima Treviglio Basket, luci e ombre sul mercato Cassa Rurale pronta, Bergamo rincorre

Più statici i movimenti alla Bergamo Basket. Per adesso un paio le conferme, Zugno e Parravicini e altrettanti gli innesti, Da Campo e Vecerina (ventiquattrenne il primo, diciannovenne l’altro) ...

Basket: Virtus Roma e Vanoli Cremona, giorni decisivi per le situazioni in evoluzione

Sono giorni importanti per i destini della Virtus Roma e della Vanoli Cremona, dai quali potrebbe passare la futura composizione della Serie A 2020-2021, finora rimasta in bilico su tre numeri: 18, 16 ...

