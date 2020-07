Aishwarya Rai ricoverata d’urgenza per complicanze da covid-19: in ospedale anche figlia, marito e suocero (Di sabato 18 luglio 2020) Una settimana fa ha dichiarato di essere positiva al covid-19. Ora il ricovero d’urgenza: la star di Bollywood Aishwarya Rai Bachchan è stata portata in ospedale insieme alla figlia di otto anni. L’attrice si trova a Mumbai al Nanavati Hospital: lì sono ricoverati con la polmonite anche il marito, Abhishek Bachchan e il suocero che è uno dei più noti e amati attori di Bollywood, Amitabh Bachchan, 77 anni. Entrambi sono in isolamento e terapia intensiva. Secondo il Times of India Aishwarya Rai è stata ricoverata a causa di “forti difficoltà respiratorie”. “Stanno bene” fa sapere una fonte ospedaliera citata dallo stesso quotidiano indiano. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

