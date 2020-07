Zidane campione di Spagna: «Meglio della vittoria in Champions» – VIDEO (Di venerdì 17 luglio 2020) Zinedine Zidane ha parlato dopo la vittoria del 34° titolo del Real Madrid: queste le parole del tecnico dei blancos Zinedine Zidane è pieno di gioia nel commentare la vittoria del 34° titolo del Real Madrid. Queste le parole del tecnico dei blancos. «Sensazione incredibile. Non ho parole per descrivere le mie emozioni. Le partite hanno combattuto i giocatori. Sì, ho avuto la mia parte, ma tutti hanno fatto. È una squadra eccezionale e quando li vedo felici, mi rallegro da solo. Siamo diventati i migliori perché abbiamo ottenuto il punteggio più alto. Tutto qui. E ‘ uno dei giorni migliori della mia carriera. La Champions League è la Champions League, ma questo titolo sono più felice ... Leggi su calcionews24

