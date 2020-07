Un fondo per aiutare gli studenti in difficoltà a causa della pandemia (Di venerdì 17 luglio 2020) Lo ha creato l'Università della Svizzera italiana e permetterà di distribuire delle borse di studio di solidarietà Leggi su media.tio.ch

matteosalvinimi : La sinistra smantella i Decreti sicurezza e spalanca i confini, e la Milano del PD è sempre meno sicura, in balia d… - LaCastelliM5s : Impegno mantenuto. Il saldo di 2 miliardi del Fondo ai Comuni arriva nei tempi previsti,anche tutelando i più picco… - GianlucaVasto : Ok del Senato a #DecretoRilancio: contributi a fondo perduto, Superbonus 110%, bonus mobilità e vacanze, tutela lav… - granati_mauro : RT @InVeritatetweet: Arresti per pedofilia e rituali diabolici, ma nessuno va a fondo - rossa_rebecca : I 30 Suv che hanno regalato ai Libici, in occasione della visita della Lamorgese a Tripoli, sono finanziati dal Fon… -

Ultime Notizie dalla rete : fondo per Coronavirus, Nardella: "arrivate prime donazioni internazionali a Fondo per Firenze" Controradio Libri, sempre meno lettori in Italia: per il 47% zero tempo nel lockdown

Forte calo dei lettori di libri in Italia e riduzione della domanda di acquisto, specie da parte di chi prima della crisi leggeva più di 12 libri l’anno. È il quadro disegnato dall’'Indagine Cepell-AI ...

STOCKS TO WATCH- Venerdì 17 luglio

INTESA SANPAOLO, UBI - L’Antitrust ha dato il via libera all’acquisizione di Ubi da parte di Intesa ribadendo la condizione che la banca guidata da Carlo Messina dovrà cedere oltre 500 sportelli. Inte ...

Forte calo dei lettori di libri in Italia e riduzione della domanda di acquisto, specie da parte di chi prima della crisi leggeva più di 12 libri l’anno. È il quadro disegnato dall’'Indagine Cepell-AI ...INTESA SANPAOLO, UBI - L’Antitrust ha dato il via libera all’acquisizione di Ubi da parte di Intesa ribadendo la condizione che la banca guidata da Carlo Messina dovrà cedere oltre 500 sportelli. Inte ...