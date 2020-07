Ufficiale: Schurrle dice addio al calcio (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo la risoluzione contrattuale con il Borussia Dortmund, clamorosamente André Schurrle appende le scarpette al chiodo e lascia il calcio. Il calciatore tedesco, classe ’90, ha deciso di chiudere definitivamente col calcio giocato. Lo ha spiegato in un’intervista al Der Spiegel in cui spiega i motivi che lo hanno portato a questa decisione: “L’idea stava maturando dentro di me da molto tempo e alla fine ho deciso, i momenti difficili erano sempre di più e quelli felici sempre meno. Devi sempre giocare un certo ruolo per sopravvivere nel business, altrimenti perderai il lavoro e non ne otterrai uno nuovo. Non ho più bisogno degli applausi del pubblico“. Foto: Sito Ufficiale Borussia Dortmund L'articolo Ufficiale: Schurrle ... Leggi su alfredopedulla

