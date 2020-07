Sfreccia con turisti a bordo in un tratto di laguna interdetta: denunciato (Di venerdì 17 luglio 2020) Navigava 'in secca', a forte velocità e con passeggeri a bordo in prossimità del Canale delle Navi. Poco distante, i carabinieri del nucleo natanti di Venezia, in servizio di pattugliamento, hanno ... Leggi su veneziatoday

veneziatoday : Sfreccia con i turisti a bordo in un tratto di laguna interdetta: denunciato tassista - TrendOnline : #Telecom sfreccia: ottimismo con news dal Brasile. Buy obbligato? - gretafrancee : RT @chiaraamorettii: Tutti con i macchinoni e poi andate a 70 in tangenziale. @gretafrancee con la sua macchinina sfreccia che è una merav… - chiaraamorettii : Tutti con i macchinoni e poi andate a 70 in tangenziale. @gretafrancee con la sua macchinina sfreccia che è una meraviglia invece - IlMagoDiOzzac : @LadySifed Frigo? no me lo sono perso Ma tipo il 'meme' del cassonetto che sfreccia con l'acquazzone? STO MALE -

Ultime Notizie dalla rete : Sfreccia con Sfreccia con i turisti a bordo in un tratto di laguna interdetta: denunciato tassista VeneziaToday Fantasmi del passato è il primo EP di Porto Leon

Roma – Da oggi è fuori il primo EP di Filippo Pasqualini, in arte Porto Leon. Intitolato Fantasmi del passato, l’esordio discografico pubblicato da Sbaglio Dischi e prodotto da Sante Rutigliano, tira ...

GP Jerez, MotoGP: Morbidelli nelle FP2, ma Marquez resta il più veloce

Risultati e tempi. Prove libere, segui il live Sul circuito di Jerez de la Frontera il pilota di casa sfreccia con la Honda ufficiale in 1'37"350 precedendo il… Leggi ...

Roma – Da oggi è fuori il primo EP di Filippo Pasqualini, in arte Porto Leon. Intitolato Fantasmi del passato, l’esordio discografico pubblicato da Sbaglio Dischi e prodotto da Sante Rutigliano, tira ...Risultati e tempi. Prove libere, segui il live Sul circuito di Jerez de la Frontera il pilota di casa sfreccia con la Honda ufficiale in 1'37"350 precedendo il… Leggi ...